Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, gazetecilerle bir araya geldi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çapak, üniversitenin Konukevi'nde düzenlenen 2022-2023 akademik yılı değerlendirme toplantısında, Bingöl Üniversitesinin logosunun değiştirildiğini, kurumsal kimlik açsından tüm birimlerinin tek logo kullanacağını söyledi.

Bingöl Üniversitesindeki öğrenci sayısının 17 bine yaklaştığını aktaran Çapak, şöyle konuştu:

"Bu sayı, ilimiz için hatırı sayılır bir rakam. Önemli olan öğrencilerimizin nitelikli olarak yetişmesidir. 30 farklı ülkeden 600'e yakın yabancı uyruklu öğrencimiz var. Hedefimiz, yabancı öğrenci sayımızı tüm öğrenci sayımızın yüzde 10'ununa çıkarmak. Birçok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Üniversiteler arasında çok iyi bir sıralamaya sahibiz. Yayın ve atıf sayımız çok iyi. Üniversitemiz, tüm şehrin üniversitesidir ve şehrin topyekün olarak sahiplenmesi gereken değerli bir kurumdur. Arıcılıkla ilgili Türkiye'de olmayan sadece Bingöl Üniversitesinde olan bir alt yapı var. Arı kompleksi çalışmalarımız devam ediyor, ikinci bir binamızı da yapıyoruz. Bu alan, arıcılıkla ilgili laboratuvarlara ek olarak atölyelerin olduğu bir alan. Bal ormanı ve bal merası ile ilgili çok güzel alanlar oluşturuluyor."

Bölgenin ilk, ülkenin dördüncü fakültesi olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurduklarını belirten Çapak, kentteki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bu fakülteye devri için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Toplantıda, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Mesud Öğmen de yer aldı.

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