Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, gazetecilerle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, gazetecilerle bir araya geldi

AA

Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, gazetecilerle bir araya geldi

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çapak, üniversitenin Konukevi'nde düzenlenen 2022-2023 akademik yılı değerlendirme toplantısında, Bingöl Üniversitesinin logosunun değiştirildiğini, kurumsal kimlik açsından tüm birimlerinin tek logo kullanacağını söyledi.

Bingöl Üniversitesindeki öğrenci sayısının 17 bine yaklaştığını aktaran Çapak, şöyle konuştu:

"Bu sayı, ilimiz için hatırı sayılır bir rakam. Önemli olan öğrencilerimizin nitelikli olarak yetişmesidir. 30 farklı ülkeden 600'e yakın yabancı uyruklu öğrencimiz var. Hedefimiz, yabancı öğrenci sayımızı tüm öğrenci sayımızın yüzde 10'ununa çıkarmak. Birçok alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Üniversiteler arasında çok iyi bir sıralamaya sahibiz. Yayın ve atıf sayımız çok iyi. Üniversitemiz, tüm şehrin üniversitesidir ve şehrin topyekün olarak sahiplenmesi gereken değerli bir kurumdur. Arıcılıkla ilgili Türkiye'de olmayan sadece Bingöl Üniversitesinde olan bir alt yapı var. Arı kompleksi çalışmalarımız devam ediyor, ikinci bir binamızı da yapıyoruz. Bu alan, arıcılıkla ilgili laboratuvarlara ek olarak atölyelerin olduğu bir alan. Bal ormanı ve bal merası ile ilgili çok güzel alanlar oluşturuluyor."

Bölgenin ilk, ülkenin dördüncü fakültesi olan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurduklarını belirten Çapak, kentteki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin bu fakülteye devri için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Toplantıda, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci, Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Mesud Öğmen de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)TAKSİYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL, AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI 3 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)TAKSİYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL, AYDINLATMA ...
Taksiyle çarpışan otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı 
YEREL HABERLER Taksiyle çarpışan otomobil, aydınlatma direğine ...
Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl'de taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 ...
Solhan'da İŞKUR kurası çekildi
YEREL HABERLER Solhan'da İŞKUR kurası çekildi
Bingöl´de 47 köy yolu, kardan kapalı
YEREL HABERLER Bingöl´de 47 köy yolu, kardan kapalı
Bingöl'de bu yıl 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek
YEREL HABERLER Bingöl'de bu yıl 15 bin 700 öğrenciye ücretsiz yemek ...
Kardan kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın için seferber oldular
YEREL HABERLER Kardan kapanan köyde rahatsızlanan 90 yaşındaki kadın ...
Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de yolu kapanan köydeki hasta ekiplerce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.