Solhan Sağlık Müdürlüğüne Onur Bulut atandı

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BİNGÖL (AA) - Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğüne vekaleten atanan Aile Hekimliği Uzmanı Onur Bulut göreve başladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinden istifa eden Aile Hekimi Fırat Makta Hazarşah'ın yerine Aile Hekimliği Uzmanı Onur Bulut atandı.

Bulut, görevine başladı.





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