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Karlıova'da ekipler, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için seferber oldu

AA

Karlıova'da ekipler, kar nedeniyle kapanan yolların açılması için seferber oldu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve kırsal mahallelerinde kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekipler seferber oldu.

İlçe Özel İdaresi, Belediye ve Karayoları ekipleri, olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan yolarının açılması için kar küreme çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda, ilçe ve birçok kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Karlıova Cilligöl köyü mevkisinde de bazı araçlar yolda bir süre mahsur kaldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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