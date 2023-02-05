Bingöl'de yoğun kar nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime iki gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak merkez ve tüm ilçelerdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 6 ve 7 Şubat'ta okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı günlerde idari izinli sayılacağı kaydedildi.





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