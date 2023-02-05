Bingöl-Diyarbakır kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalanlara kumanya ulaştırıldı

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BİNGÖL (AA) - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya verildi.

Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bingöl-Diyarbakır kara yolunun 0-9 ile 21-43 kilometrelik kısmı da kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Oluşan yoğunluktan dolayı birçok araç yolda mahsur kaldı.

Bingöl AFAD ile Türk Kızılay ekipleri de ihbar sonucu bölgeye giderek 150 vatandaşa kumanya ulaştırdı.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri söz konusu yolun ulaşıma açılabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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