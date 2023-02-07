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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'den deprem bölgesine 15 bin ekmek gönderiliyor

AA

Bingöl'den deprem bölgesine 15 bin ekmek gönderiliyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fırınında üretilen 15 bin ekmek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerleşim yerlerindeki vatandaşlara ulaştırılıyor.

Okulda bir süre önce kurulan ekmek fırınında ilk üretim, depremzedeler için gerçekleştirildi.

Fırında günlük 15 bin ekmek üretilirken, hazırlanan ekmekler okuldaki idareciler ve öğretmenler tarafından paketlenerek, AFAD aracılığıyla deprem bölgesine gönderiliyor.

Ekmek yardımının düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Okul müdürü Kumru Ekineker, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırında ilk ürettikleri 15 bin ekmeği depremden etkilenen vatandaşlara gönderdiklerini söyledi.

Zor günlerin, dayanışma ile aşılacağını ifade eden Ekineker, "Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Günde 15 bin ekmek üretimine başladık. Ekmek üretimimiz uzun süre devam edecek. Ürettiğimiz ekmekleri AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştıracağız." dedi.

Kentte ayrıca Valilik, belediye ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan kampanya kapsamında deprem bölgesine, battaniye, ısıtıcı, kışlık giysi, çocuk bezi ve maması gibi malzemelerden oluşan 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Ekiplerin, dördüncü yardım tırının da bölgeye gönderilmesi için hazırlıkları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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