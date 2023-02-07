Bingöl'den deprem bölgesine 263 jandarma personeli ve güvenlik korucusu gönderildi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'den 263 jandarma personeli ve güvenlik korucusu, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı Komanda Tabur Komutanlığı, Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Arama Kurtarma, İç Güvenlik, Trafik, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ile Olay Yeri İnceleme timleri ve güvenlik korucuların oluşan 263 personel, depremden etkilenen Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır ve Hatay'a gönderildi.

Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlarken, birçok noktada da vatandaşlar için çadır kurdu.

Vatandaşlar çadırlara yerleşirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.





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