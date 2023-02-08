Bingöl ve Şırnak'ta deprem bölgesi için kan bağışı yapılıyor

BİNGÖL/ŞIRNAK (AA) - Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde etkili olan depremlerde yaralananlar için Bingöl ve Şırnak'ta vatandaşlar kan bağışında bulunuyor.

Bingöl'de Genç Caddesi'ndeki Türk Kızılay Kan Bağış Tırı'na gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bingöl Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mahmud Arda ve basın mensupları da burada kan vererek depremzedelere destek oldu.

Kentte 3 günde 400 ünite kan bağışı yapıldı.

Arda, kan bağışıyla farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Herkesi kan bağışına davet eden Arda, "Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bizler tüm Türkiye olarak birlik olmalıyız. Birlik olarak bu sıkıntıları atlatacağımıza inanıyorum. Bingöllüler depremden sonra kan bağışı tırına akın ederek bağışta bulundu. Türkiye çok güçlüdür. Allah bir daha böyle bir felaket vermesin." diye konuştu.

Cemiyetin sekreteri Ali Yıldırım da Bingöllü vatandaşların deprem anından itibaren yardım ve destek faaliyetlerine başladığını anlatarak, "Pazar gününe kadar Kızılay Kan Bağışı Tırı burada olacak. Günde 100 ila 120 ünite kan alınabiliyor. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum." dedi.

- Şırnak

Şırnak Devlet Hastanesi önündeki Türk Kızılay Kan Bağış Tırı önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türk Kızılay İl Başkanı Muhittin Benek, depremzedelerin kan ihtiyacını karşılamak üzere kurulan bağış tırına kent halkının büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların an itibarıyla 284 ünite kan bağışladığını belirten Benek, şunları kaydetti:

"Bu doğal afeti herkesin el birliği ile bertaraf etmesi için üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu konuda vatandaşların da fedakarlığını görmek mümkün. İlçelerimizde de tırlarımızı kuracağız. İlgi gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun."

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