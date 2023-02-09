TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin konuştu:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Valilik ve belediye koordinesinde Bingöl'den 11 binden fazla battaniye, 500'den fazla ısıtıcı, 8 bin 600 gıda kolisi, 131 bin 616 giyim malzemesi, 3 bin 601 paket çocuk bezi, 4 bini aşkın çocuk maması, 566 uyku seti, 212 bini aşkın ekmek, 20 bin 464 şişe su, 2 bin 856 koli hazır gıda, 227 halı, 3 bin 319 hijyen paketi deprem bölgesine gönderildi." dedi.

Yılmaz, Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve milletin el birliğiyle deprem bölgelerinde büyük bir mücadele yürüttüğünü söyledi.

Bütün imkanların seferber edildiğini belirten Yılmaz, herkesin depremzedelere yetişme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Bingöl'den deprem bölgesine giden itfaiye ekiplerinin 6 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bingöl depremlerin acısını çok yaşamış bir il olduğu için bu konuda hassasiyeti çok yüksek. Çok yardımsever bir halkımız var. Allah razı olsun hepsinden. Valiliğimizin, belediyemizin, AFAD'ımızın koordinesinde çok ciddi yardımlar yapılıyor. Deprem bölgesine giden yardımların ayırt edilmesi, sınıflandırılması çok zor. Yerinde bu ayrıştırmanın yapılması deprem bölgesinde işleri kolaylaştırıyor. Burada gelen yardımlar ayrıştırılıyor. Vatandaşlarımız da buna dikkat ederse iyi olur. Sadece Valilik ve belediye koordinesinde şimdiye kadar Bingöl'den 11 binden fazla battaniye, 500'den fazla ısıtıcı, 8 bin 600 gıda kolisi, 131 bin 616 giyim malzemesi, 3 bin 601 paket çocuk bezi, 4 bini aşkın çocuk maması, 566 uyku seti, 212 bini aşkın ekmek, 20 bin 464 şişe su, 2 bin 856 koli hazır gıda, 227 halı, 3 bin 319 hijyen paketi deprem bölgesine gönderildi. Bingöl'den resmi kurumların gönderdiği 30 tır ve 6 minibüs yardım var. Her gün bu sayılar artıyor."

Şu ana kadar Bingöl’e gelen 40 depremzede aileye 300'ü aşkın gönüllünün destek verdiğini belirten Yılmaz, tüm imkanların onlar için seferber edildiğini söyledi.

Bingöl'de 2 büyük fay hattının kesiştiğini ifade eden Yılmaz, "Bingöl her zaman depremlere hazırlıklı olmak zorunda. Medyada, sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılıyor. Bunların vatandaşlarımızın zihnini karıştırmasına müsaade etmemeliyiz. Elbette depreme hazırlık gerekiyor. Bingöl bu anlamda depreme en hazır illerden biri. Geçmişte deprem yaşadığımız için deprem stokumuzda çok ciddi dönüşüm yapıldı. Bir taraftan da kentsel dönüşümde çok yoğun çalışan illerden biri. Risk yok mudur? Mutlaka riskli bölgeler vardır." diye konuştu.





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