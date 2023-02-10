Bingöl'de cuma namazında camilerde depremzedeler için dua edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de cuma namazında camilerde depremzedeler için dua edildi

AA

Bingöl'de cuma namazında camilerde depremzedeler için dua edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

Solhan'daki Ulu Cami'de kılınan cuma namazında depremde hayatını kaybeden depremzedeler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.

İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde vefat edenlere vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Toprak, depremzedeler ve deprem bölgesinde çalışma yürütünler için dua okudu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BİNGÖL - TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI YILMAZ BÜTÜN İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİNGÖL - TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Bütün imkanlar seferber edildi
YEREL HABERLER TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Bütün ...
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, depremzedelere yapılan yardımlara ilişkin konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, ...
Bingöl ve Şırnak'ta deprem bölgesi için kan bağışı yapılıyor
YEREL HABERLER Bingöl ve Şırnak'ta deprem bölgesi için kan bağışı ...
Bingöl'de kursiyerler depremzedeler için battaniye ve çocuk kıyafetleri yapıyor
YEREL HABERLER Bingöl'de kursiyerler depremzedeler için battaniye ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.