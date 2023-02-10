Bingöl'de cuma namazında camilerde depremzedeler için dua edildi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde cuma namazı öncesi camilerde "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.



Solhan'daki Ulu Cami'de kılınan cuma namazında depremde hayatını kaybeden depremzedeler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu.



İlçe Müftüsü Eyüphan Toprak, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremde vefat edenlere vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.



Toprak, depremzedeler ve deprem bölgesinde çalışma yürütünler için dua okudu.







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