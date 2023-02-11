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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöllü öğretmenler ve ustalar depremzedeler için çadır sobası üretiyor

AA

Bingöllü öğretmenler ve ustalar depremzedeler için çadır sobası üretiyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesinde öğretmen ve gönüllü ustalardan oluşan ekip, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlere gönderilmesi için çadır sobası yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bingöl'deki tüm kurumlar ve vatandaşlar depremzedelere destek için seferber oldu.

Bu kapsamda battaniye, kıyafet, ekmek üreten ve kumanya hazırlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, çadırda kullanıma uygun soba üretimine de başladı.

Bingöl Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi atölyesinde öğretmenler ve gönüllü ustaların desteğiyle soba imal ediliyor.

Günlük 150 soba üretimi yapmak için çalışan ekiplere, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) da malzeme temin ederek destek veriyor.

Çadırda kullanılmaya uygun şekilde yapılan sobalar deprem bölgesine gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AA muhabirine, depremin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Bingöl Valisi Kadir Ekinci'nin talimatları doğrultusunda hemen harekete geçtiklerini söyledi.

İlk etapta öğretmenlerden oluşan AKUB ekibinin arama kurtarma çalışmasında görev aldığını belirten Yücel, ekiplerinin büyük gayretle çalıştığını kaydetti.

Gıda ve giyim malzemelerini hazırlayarak deprem bölgesine gönderdiklerini anlatan Yücel, günlük 18 bin ekmek ve 10 bin kumanya hazırlandığını bildirdi.

- "Kömür, odun, soba, bu ihtiyaçlar önem arz ediyor"

Yücel, okullara giyim üzerine her türlü malzemenin sağlandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"En önemlisi ısınma. Bakanlığımızın yönlendirmesiyle depremzedelere yönelik soba yapılıyor. Kömür, odun, soba, bu ihtiyaçlar önem arz ediyor. Biz de hemen kollarımızı sıvadık ve soba yapımına başladık. Günlük olarak ilk etapta 150 soba yapımı var ama bu daha da artacak. Vatandaşlardan burada çalışmak için yoğun talep var. Gönüllü ustalar, öğretmen ve öğrencilerimiz çalışmak istiyor. Tam bir seferberlik ruhuyla hareket ediliyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bingöl TSO Başkanı Kadir Çintay da ilden deprem bölgesine 30 tır gıda sevkiyatı yaptıklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile soba üretimine başladıklarını dile getiren Çintay, "Soba yapımında ihtiyaç duyulan malzemeyi çevre illerden kısa sürede tedarik edip seri şekilde üretim yapmak ve çok sayıda depremzedeye ulaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğretmen Erdal Küçükhazar ise soba üretimini hızla sürdürdüklerini belirterek, "İnşallah en kısa sürede depremzedelerimize soba yetiştireceğiz." dedi.

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