Bingöl'de jandarma personelinin topladığı yardım malzemesi depremzedelere gönderildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, deprem bölgelerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin depremzedeler için kurulan çadırlar bölgesinde emniyet ve asayişi sağlarken bölgeye gönderilen yardımların taşınması ve dağıtımına da yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:



"Depremden etkilenen çocukların psiko sosyal yönden desteklenmesi amacıyla bölgede bulunan kadın astsubayların ise çocuklarla ilgilenerek onlarla oyun oynamakta ve onlara güven vermektedir. Bölgede bulunan hayvanları da unutmayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri hayvanları beslemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Aç kalan hayvanları mama ile besleyen ekipler, depremden etkilenen her canlıya yardıma koşmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.