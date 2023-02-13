Bingöl'de jandarma personelinin topladığı yardım malzemesi depremzedelere gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de jandarma personelinin topladığı yardım malzemesi depremzedelere gönderildi

AA

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, deprem bölgelerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Bingöl'de jandarma personelinin topladığı yardım malzemesi depremzedelere gönderildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, deprem bölgelerinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin depremzedeler için kurulan çadırlar bölgesinde emniyet ve asayişi sağlarken bölgeye gönderilen yardımların taşınması ve dağıtımına da yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Depremden etkilenen çocukların psiko sosyal yönden desteklenmesi amacıyla bölgede bulunan kadın astsubayların ise çocuklarla ilgilenerek onlarla oyun oynamakta ve onlara güven vermektedir. Bölgede bulunan hayvanları da unutmayan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri hayvanları beslemek için çalışmalarını sürdürmektedir. Aç kalan hayvanları mama ile besleyen ekipler, depremden etkilenen her canlıya yardıma koşmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BİNGÖLLÜ FIRINCIDAN DEPREMZEDELERE GÜNDE 5 BİN EKMEK
YEREL HABERLER (Görüntülü) BİNGÖLLÜ FIRINCIDAN DEPREMZEDELERE GÜNDE ...
Bingöllü fırıncıdan depremzedelere günde 5 bin ekmek
YEREL HABERLER Bingöllü fırıncıdan depremzedelere günde 5 bin ekmek
Hüseyin dede enkaz altında yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Hüseyin dede enkaz altında yaşadıklarını anlattı
Bingöllü öğretmenler ve ustalar depremzedeler için çadır sobası üretiyor
YEREL HABERLER Bingöllü öğretmenler ve ustalar depremzedeler için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.