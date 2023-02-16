Bingöl'de depremzedeler için kripto para topladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Depremzedeler için 10 bin TL deprem yardımı yapılacak!

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de depremzedelere yardım vaadiyle kripto para topladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin sosyal paylaşım sitesi üzerinden depremzedelere yardım vaadiyle kripto varlık cüzdan adresi paylaşarak para toplamaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, yerini belirlediği İ.K'yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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