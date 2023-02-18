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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz deprem tedbirlerine ilişkin toplantıda konuştu:

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, deprem konusunda yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin, "Tespitler neticesinde yenileme çalışmalarını hızlandıracağız. Şehir planlamasında fay haritalarına göre planlamalar yapmak gerekiyor." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz deprem tedbirlerine ilişkin toplantıda konuştu:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, deprem konusunda yapılan çalışmalar ve alınacak tedbirlere ilişkin, "Tespitler neticesinde yenileme çalışmalarını hızlandıracağız. Şehir planlamasında fay haritalarına göre planlamalar yapmak gerekiyor." dedi.

Yılmaz, Bingöl Belediyesi Toplantı Salonu'nda deprem tedbirlerine ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve çok büyük etkisi olan iki büyük deprem yaşandığını söyledi.

Bingöl'ün depremzedeler için büyük bir dayanışma ruhu gösterdiğini belirten Yılmaz, 1411 kamu personelinin deprem bölgesinde olduğunu kaydetti.

"5 bin 326 depremzede vatandaşımızı Bingöl'de misafir ediyoruz. Bingöl'de soba, konteyner, seyyar tuvalet ve banyo üretimi yapılarak deprem bölgesine gönderiliyor. STK ve gönüllü kuruluşları da tebrik ediyorum. Can kurtaran profesyonel ekiplerimiz var. Bu ekiplere de teşekkür ediyorum." diyen Yılmaz, ilerleyen dönemde arama kurtarma konusunda ihtiyaç duyulan alet ve ekipmanın geliştirileceğini ifade etti.

Bingöl'de yapıların yüzde 25'inin 2003 öncesi yapıldığını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yüzde 75 yapı stokumuzu yenilemiş durumdayız. Kamu ve okullarımız yenilenmiş durumda. Tespitler neticesinde yenileme çalışmalarını hızlandıracağız. Şehir planlamasında fay haritalarına göre planlamalar yapmak gerekiyor. Üniversitemiz ile TÜBİTAK'ın bu konuda çalışmaları var. Afet etkinlik raporlarına göre gerekli çalışmaları yapacağız."

Afet zamanlarının birlik ve beraberlik zamanları olduğunu, ihtiyaçlara odaklanılması gereken bir dönemin yaşandığını ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Gelecekte akademik dünya ve sivil toplum ile deprem çalıştayı yaparak çok daha kapsamlı yol haritasını belirleyeceğiz. Hükümetimiz birçok afet sonrası şehirleri yeniden imar etti. Yıkılan kentlerimizi de yeniden imar edecektir. Katılım ve katkı sağlayan, fedakarca çalışan tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, meslek kuruluşlarına ve sivil toplum kurumlarına teşekkür ediyorum."

Toplantıya AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, ilçe belediye başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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