AFAD tarafından Bingöl'ün Genç ilçesinde 5 köye 33 çadır kuruldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BİNGÖL (AA) - AFAD tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Genç ilçesinde bulunan 5 köye 33 çadır kuruldu.

Deprem nedeniyle evlerine girmekten çekinen vatandaşlar için ilçenin Çaybaşı, Harmancık, Sarıbudak, Bahçebaşı ve Aktoprak köylerinde AFAD tarafından 33 çadırın kurulumu yapıldı.







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