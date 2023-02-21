Bingöl'de jandarmadan deprem bölgesindeki çocuklar için etkinlik

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı personelince Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelinin depremden etkilenen çocukların psikososyal olarak desteklenmesi amacıyla onlarla oyun oynadığı belirtildi.



Bu sayede moral bulan çocuklar ile ailelerinin yapılan etkinliklerden memnuniyet duyduğu ifade edilen açıklamada, deprem sonrası bu tarz faaliyetlerin psikolojik açıdan hem çocuklara hem de ailelere iyi geldiği kaydedildi.







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