Karlıova'da depremzedelere destek

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BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde 200 hanede yaşayan yaşlı, engelli, kronik hastalığı bulunan ve deprem bölgesinden gelen mağdur vatandaşların evlerine temizlik hizmeti sunuluyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) Vefa Projesi kapsamında kendisine bakamayacak, evinin temizliğini yapamayacak durumda hasta ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriliyor.



Proje kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı Karlıova ilçesine gelen depremzedelerin evleri de yine vakıf personelleri tarafından temizleniyor, ihtiyaçları karşılanıyor.



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