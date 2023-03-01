Bingöl'de jandarma ekipleri depremzede aileleri ziyaret etti

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kente gelen ve misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzede vatandaşların yaralarını sarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda depremzedeleri yerleştikleri evlerde ziyaret eden ekipler, onların taleplerini dinledi.

Jandarma personeline teşekkür eden depremzedeler, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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