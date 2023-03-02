Adıyaman'da soluk borusuna yemek kaçan bebek, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Adıyaman'da depremzedelere gönüllü yardım malzemesi dağıtan öğretmen Yusuf Orta'nın, boğazına yiyecek kaçan bebeği Heimlich manevrasıyla kurtarması kameraya yansıdı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'a Bingöl'den gönüllü olarak giden öğretmen Orta, çadırlarda yardım malzemesi dağıtımı yaparken soluk borusuna yemek kaçan 1 yaşındaki bebeği fark etti.
Ailenin yardım çağrısı üzerine bebeğe Heimlich manevrası uygulayan Orta, soluk borusuna kaçan yemek parçasını çıkardı.
Bebeğin ailesi, öğretmen Orta'ya teşekkür etti.
Kurtarma anları, drone kamerasına yansıdı.