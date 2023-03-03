Bingöl'de hasta çocuklar için "Hastane sınıfı" açıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören çocukların eğitim alabileceği sınıf oluşturuldu.

"Hastane sınıfı" uygulaması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde faaliyete geçirilen sınıfta çocukların eğlenebileceği oyun alanları da yer alıyor.

Sınıfı inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, burada gazetecilere, temel felsefelerinin hiçbir öğrenci eğitimin dışında kalmaması olduğunu söyledi.

Bunu yerine getirmek amacıyla hastanede çocuklar için sınıf oluşturduklarını dile getiren Yücel, "Burada hem depremzede çocuklarımız hem de uzun soluklu olarak tedavi gören çocuklarımız var. Bu çocukların eğitimin dışında kalmaması lazımdı. Dolayıyla bu girişimi başlattık. Çocuklarımız burada eğitim ve öğretime devam edecekler. Sadece buradaki bir çalışma değil bu. Nerede öğrenci varsa biz oradayız. KYK yurduna gelen depremzede çocuklar için de hem anasınıfı hem de oyun alanları açtık. Hastanedeki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Programda, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Veysel Tosun, Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Emine Çavuşoğlu da yer aldı.

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