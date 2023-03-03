Bingöl'de jandarmadan bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Bağımlılıkla Mücadele Haftası kapsamında bir alışveriş merkezinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.



Faaliyet esnasında jandarma personeli tarafından bireylerin özellikle de çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak açısından oldukça önemli olduğu üzerinde duruldu.



Çocuk ve gençlerin bilinçli bir şekilde yetiştirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmanın ve toplumda bağımlılıkların azalmasını sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

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