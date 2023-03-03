Bingöl'de jandarmadan bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de jandarmadan bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme

AA

Bingöl'de jandarmadan bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Bağımlılıkla Mücadele Haftası kapsamında bir alışveriş merkezinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Faaliyet esnasında jandarma personeli tarafından bireylerin özellikle de çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak açısından oldukça önemli olduğu üzerinde duruldu.

Çocuk ve gençlerin bilinçli bir şekilde yetiştirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmanın ve toplumda bağımlılıkların azalmasını sağlamanın önemine vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de hasta çocuklar için "Hastane sınıfı" açıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de hasta çocuklar için "Hastane sınıfı" açıldı
Adıyaman'da soluk borusuna yemek kaçan bebek, Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da soluk borusuna yemek kaçan bebek, ...
Depremzedenin boğazına yiyecek kaçan bebeğini, öğretmen kurtardı
YEREL HABERLER Depremzedenin boğazına yiyecek kaçan bebeğini, ...
Bingöl'de jandarma ekipleri depremzede aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bingöl'de jandarma ekipleri depremzede aileleri ...
Bingöl'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Bingöl'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.