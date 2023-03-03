Bingöl'de jandarmadan depremzedelere destek

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedeleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyleri gezerek afet bölgelerinden gelen depremzede vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı personelince, depremzede vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve onların acısını paylaşabilmek için depremzedeler yerleştikleri evlerde ziyaret edildi.
Depremi yaşayan vatandaşlarla sohbet edilerek, onların talep ve ihtiyaçları dinlenildi.
Jandarma personeline teşekkür eden depremzede vatandaşlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.