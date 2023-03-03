Bingöl'de jandarmadan depremzedelere destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedeleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyleri gezerek afet bölgelerinden gelen depremzede vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı personelince, depremzede vatandaşların yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek ve onların acısını paylaşabilmek için depremzedeler yerleştikleri evlerde ziyaret edildi.



Depremi yaşayan vatandaşlarla sohbet edilerek, onların talep ve ihtiyaçları dinlenildi.



Jandarma personeline teşekkür eden depremzede vatandaşlar ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.