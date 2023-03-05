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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de riskli yapıları belirlemek için 98 gönüllü mühendis ve mimar sahada

AA

Bingöl'de riskli yapıları belirlemek için 98 gönüllü mühendis ve mimar sahada

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de, tehlikeli yapıların tespit edilmesi için gönüllü mühendis ve mimarlardan oluşan 98 kişilik ekip sahada çalışma yürütüyor.

Bingöl'de mevcut yapı stoğunun durumunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İnşaat Mühendisleri ile Mimarlar Odasının Bingöl İl Temsilciliğine kayıtlı üyeler, Bingöl Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne destek amacıyla gönüllü olarak çalışmada görev aldı.

İnşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan 98 kişi, 49 ekibe ayrılarak ilk olarak kent merkezindeki yapıların envanterini çıkarmak için incelemelere başladı. Alan, parsel ve ada bazlı inceleme yapan ekipler, envanter çalışmalarında yapıların deprem açısından durumunu içeren raporlar hazırlıyor. Hazırlanan raporlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü sistemine kaydedilerek Bakanlığa sunulacak.

- "2003 yılı öncesi yapılarımız genel olarak riskli"

İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilcisi Emre Bulşu, AA muhabirine, kentte hasar tespitinin yanı sıra yapı stoğunun durumuna ilişkin çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmayı kentin yerel yönetimiyle yaptıklarını kaydeden Bulşu, alan, parsel ve ada bazlı çalışmaların yapılacağını belirterek, il açısından çalışmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını kaydetti.

Bulşu, "Yaptığımız envanter çalışmalarında yapılarımızın statik olarak ne durumda olduğunu, donatıların korozyona uğrayıp uğramadığını, serbest kat olup olmadığını, yumuşak kat olup olmadığını, saplama kirişlerin olup olmadığını kontrol ediyoruz, bitişik nizamlarda döşeme seviyeleri gibi çalışmalar yapıyoruz. Binanın yapım yılı ve ruhsatlandırılmamış binanın ne durumda olduğunu aynı şekilde tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşı merkezindeki yapıların çoğunun 1 Mayıs 2003 depremi öncesi yapıldığını kaydeden Bulşu, şöyle devam etti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Bingöl Belediyesi ile raporlar sunulacak. Bu raporlarla yerinde mi dönüşüm, alansal olarak mı dönüşüm sağlanacak buna karar verilecek. 2003 yılı öncesi bu yapılarımız genel olarak riskli. Özellikle Yenişehir Mahallesi ve çarşı merkezinin bölgesel olarak riskli alanlar seçilip, yerinde tekrar yapılmasını düşünüyoruz. Bakanlığa sunacağımız bu raporlar merkezi yönetimin yerel yönetime nasıl destek sunacağını belirleyecek. Bölgesel olarak çalışıyoruz. Çalışmayı kent geneline yaymayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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