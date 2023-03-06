Depremde enkazdan kurtarılan köpek "Tarçın"ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde enkazdan kurtarılan köpek "Tarçın"ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

AA

Depremde enkazdan kurtarılan köpek "Tarçın"ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından kurtarılan "Tarçın" adlı köpek, Bingöl'de yaşayan Hatice Anşin Demirbağ tarafından sahiplenildi.

Adıyaman'da "Pekinez" cinsi köpek "Tarçın" ve sahibi, depremde enkaz altında kaldı. Sahibi depremde hayatını kaybederken, "Tarçın" ise ekiplerin çabasıyla enkaz altından kurtarıldı.

Çocuklarını depremde kaybeden aile, geçirdiği zor günler nedeniyle "Tarçın"ı sahiplendirmek durumunda kaldı.

Adıyaman'da yardım faaliyetlerine katılan Bingöllü tekstil işçileriyle tanışan aile, köpeklerini sahiplendirmeleri konusunda yardım istedi.

Tekstil işçileri bunun üzerine hemşehrileri 54 yaşındaki hayvansever Hatice Anşin Demirbağ ile görüşerek, durumu anlattı. 4 çocuğu, 5 torunu bulunan Demirbağ, "Tarçın"ı sahiplenmeye karar verdi.

Bingöl'e getirilen köpek, Demirbağ tarafından Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

"Tarçın" ile kısa sürede sevgi bağı kuran Demirbağ, sahiplendiği köpeğe torunlarıyla bakıyor.

- "Ailemizin bir ferdi oldu"

Hatice Anşin Demirbağ, AA muhabirine, yıllardır Bingöl'de hayvanlarla ilgili birçok çalışma yürüttüğünü söyledi.

Deprem bölgesine giden arkadaşlarının vasıtasıyla "Tarçın"ı sahiplendiğini belirten Demirbağ, "Tarçın"ı tereddütsüz kabul ettiğini dile getirdi.

Demirbağ, "Geldiğinde gözleri nemliydi, çok farklı bir duygu vardı. Gelirken kıyafetleri vardı, kıyafetlerini evin içerisinde sahibinin giydirmesi için gezdirdi. Bu durum ailecek hepimizi çok etkiledi. Gerçekten bizim için çok farklı bir duygu, çok seviyoruz. Ailemizin bir ferdi oldu. Onunla çok mutluyuz." dedi.

- "Kimliği enkaz altında kaybolmuş"

"Tarçın"ın dışarıda gezmeyi çok sevdiğini anlatan Demirbağ, "Tarçın"ın da kendileriyle çok mutlu olduğunu hissettiklerini belirtti.

Demirbağ, "Gelir gelmez banyosunu yaptırdıktan sonra üniversitenin hayvan hastanesinde bütün tahlillerini yaptırdık. Çok sağlıklı olduğunu söylediler. Kimliği enkaz altına kalmış, kaybolmuş. Burada yeni kimlik çıkartacağım. Onu bir evladımız olarak bağrımıza bastık. Evimize ayrı bir heyecan kattı. Akşam ben uyumadan uyumuyor. Yalnız uyuyamadığı için aynı odada uyuyoruz. Torunlarım Eymen ve Eren de onu çok seviyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de riskli yapıları belirlemek için 98 gönüllü mühendis ve mimar sahada
YEREL HABERLER Bingöl'de riskli yapıları belirlemek için 98 gönüllü ...
GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de öğrenciler depremzedelere destek için etkinlik yaptı
YEREL HABERLER Bingöl'de öğrenciler depremzedelere destek için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.