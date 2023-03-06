Depremde enkazdan kurtarılan köpek "Tarçın"ı Bingöllü hayvansever sahiplendi

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından kurtarılan "Tarçın" adlı köpek, Bingöl'de yaşayan Hatice Anşin Demirbağ tarafından sahiplenildi.

Adıyaman'da "Pekinez" cinsi köpek "Tarçın" ve sahibi, depremde enkaz altında kaldı. Sahibi depremde hayatını kaybederken, "Tarçın" ise ekiplerin çabasıyla enkaz altından kurtarıldı.

Çocuklarını depremde kaybeden aile, geçirdiği zor günler nedeniyle "Tarçın"ı sahiplendirmek durumunda kaldı.

Adıyaman'da yardım faaliyetlerine katılan Bingöllü tekstil işçileriyle tanışan aile, köpeklerini sahiplendirmeleri konusunda yardım istedi.

Tekstil işçileri bunun üzerine hemşehrileri 54 yaşındaki hayvansever Hatice Anşin Demirbağ ile görüşerek, durumu anlattı. 4 çocuğu, 5 torunu bulunan Demirbağ, "Tarçın"ı sahiplenmeye karar verdi.

Bingöl'e getirilen köpek, Demirbağ tarafından Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.



"Tarçın" ile kısa sürede sevgi bağı kuran Demirbağ, sahiplendiği köpeğe torunlarıyla bakıyor.

- "Ailemizin bir ferdi oldu"

Hatice Anşin Demirbağ, AA muhabirine, yıllardır Bingöl'de hayvanlarla ilgili birçok çalışma yürüttüğünü söyledi.

Deprem bölgesine giden arkadaşlarının vasıtasıyla "Tarçın"ı sahiplendiğini belirten Demirbağ, "Tarçın"ı tereddütsüz kabul ettiğini dile getirdi.

Demirbağ, "Geldiğinde gözleri nemliydi, çok farklı bir duygu vardı. Gelirken kıyafetleri vardı, kıyafetlerini evin içerisinde sahibinin giydirmesi için gezdirdi. Bu durum ailecek hepimizi çok etkiledi. Gerçekten bizim için çok farklı bir duygu, çok seviyoruz. Ailemizin bir ferdi oldu. Onunla çok mutluyuz." dedi.

- "Kimliği enkaz altında kaybolmuş"

"Tarçın"ın dışarıda gezmeyi çok sevdiğini anlatan Demirbağ, "Tarçın"ın da kendileriyle çok mutlu olduğunu hissettiklerini belirtti.

Demirbağ, "Gelir gelmez banyosunu yaptırdıktan sonra üniversitenin hayvan hastanesinde bütün tahlillerini yaptırdık. Çok sağlıklı olduğunu söylediler. Kimliği enkaz altına kalmış, kaybolmuş. Burada yeni kimlik çıkartacağım. Onu bir evladımız olarak bağrımıza bastık. Evimize ayrı bir heyecan kattı. Akşam ben uyumadan uyumuyor. Yalnız uyuyamadığı için aynı odada uyuyoruz. Torunlarım Eymen ve Eren de onu çok seviyor." ifadelerini kullandı.

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