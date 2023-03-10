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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi:

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de vatandaşlarla bir araya geldi:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "Bu erken seçim değil biraz öne alınmış bir seçim. Bu süreçte de sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında, arkasında konumumuz ne olursa olsun koşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 13 milyon 500 bin insanın doğrudan etkilendiğini söyledi.

Özellikle afet konularında birlik, beraberlik içerisinde olunması gerektiğini dile getiren Yılmaz, bunun siyaset yapılacak bir alan olmadığını belirtti. Seçim tarihinin açıklanmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, söyle devam etti:

"Bu erken seçim değil biraz öne alınmış bir seçim. Bütün partiler, bütün görüşler, samimiyetle millete hizmet eden herkes için hayırlı olsun. Bu süreçte de sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında, arkasında konumumuz ne olursa olsun koşturmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın da ikinci ve son dönemi olacak. İkinci dönemler daha çok köklü reformların, değişimlerin yapıldığı dönemlerdir. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da demokrasi, kalkınma, yatırımlarda, ekonomide komşularımız başta olmak üzere geniş coğrafyamızda, gönül coğrafyamızda ihya, imar çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Programda, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve partililer de yer aldı.

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