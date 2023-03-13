BİNGÖL (AA) - Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler Ersoy'un şiirlerini okudu.
Programa, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.