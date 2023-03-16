Bingöl'de kuduzla mücadele kapsamında havadan aşılı yem bırakılacak

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BİNGÖL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele için başlattığı "Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" Projesi kapsamında Bingöl'de tilkiler için havadan aşı yemi atılacağı bildirildi.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu çalışmanın mart ayının 3. ve 4. haftalarında kent genelinde gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Tilkilere yönelik yerleşim yerleri hariç alanlara kuduza karşı uçakla aşı yemleri atılacaktır. Aşı yemlerine dokunulmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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