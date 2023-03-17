Bingöl'de tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Genç-Bingöl kara yolunda R.Ö. yönetimindeki 26 AP 196 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tabelaya çarptı.



Kazada, hafif yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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