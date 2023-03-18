BİNGÖL (AA) - Karlıova ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kaymakamlık bahçesinde yapılan törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda, öğrenciler tarafından tiyatro gösterisi sunuldu, şiirler okundu.
Törene, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.