TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın annesi Fatma Saadet Yılmaz'ın cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Ankara'da dün 84 yaşında yaşamını yitiren Yılmaz için Bediüzzaman Said Nursi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Vali Vekili Abdullah Özübek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını, Bingöl Müftüsü Mustafa Topal kıldırdı.

Fatma Saadet Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bingöl Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Daha sonra Bediüzzaman Said Nursi Camisi'ndeki taziyeevine geçen Şentop ve İsmet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve diğer aile bireylerine başsağlığı dileklerini iletti.



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