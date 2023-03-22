Bingöl'de minik öğrenciler su tasarrufu çağrısı yaptı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de öğrenciler Dünya Su Günü dolayısıyla yaptıkları yürüyüşte su tasarrufu çağrısı yaptı.



Bingöl'de özel bir okulda okuyan ilkokul öğrencileri düzenlenen etkinlik kapsamında Genç Caddesi güzergahında ellerinde taşıdıkları "Su hayattır", "dünyanın en önemli konusu, temiz su", "temiz su temiz gelecek" yazılı dövizlerle yürüdü.



Okulda öğretmeni Lale Doğru, tüm dünyada kuraklığın giderek artmakta olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Suyun tasarruflu kullanılmasına dair farkındalık oluşturmak amacıyla bugün toplandık. Tüm topluma ve bireylere bu konuda görev düştüğünü belirtiyoruz. Bir farkındalık oluşturmak adına bugün miniklerimizle bu mesajı verdik. Umarım amacımıza ulaşmışızdır."

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