Jandarmadan, Bingöl'ün asırlık çınarlarına ziyaret

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de jandarma ekipleri, 107 yaşındaki Esma Toğa ve 100 yaşındaki Hüsniye Kuyuldar'ı evlerinde ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personelince, 18-24 Mart "Yaşlılara Saygı Haftası’" etkinlikleri kapsamında Toğa ve Kuyuldar evlerinde ziyaret edildi, onlara çeşitli hediyeler verildi.



Ziyaretler esnasında yaşlıların toplumun temel taşları oldukları belirtildiği aktarılan açıklamada, "Hem bir ihtiyaçlarının olup olmadığı soruldu hem de Yaşlılar Haftası kutlandı. Jandarma ekiplerini karşılarında gören yaşlılar yapılan ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek, jandarma personellerine dua ettiler." ifadeleri kullanıldı.

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