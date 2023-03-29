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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de 500 yataklı hastane yapılacak

AA

Bingöl'de 500 yataklı hastane yapılacak

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun, 500 yataklı hastanenin sismik izolatör ve damperli sistemle yapılacağını belirtti.

Tosun, yaptığı açıklamada, yapılacak 500 yataklı Bingöl Devlet Hastanesinin kenti nitelikli sağlık hizmetine kavuşturacağını söyledi.

Yeni devlet hastanesinin sismik izolatör ve damperli sistemle yapılacağını kaydeden Tosun, tamamen vatandaş menfaati odaklı bir hizmet anlayışıyla çalıştıklarını aktardı.

Tosun, şöyle konuştu:

"1 Nisan'da hastanemizin inşaat sahasında şantiye kurulacak. Şantiyenin kurulması ile ilk kazmayı da vuracağız. Ülkemiz asrın en büyük felaketlerinden birini yaşadı. Deprem, ülkemizin bir gerçeği. Bingöl de fay hatlarının kesiştiği bir noktada yer alıyor. Yeni hastanemizi de depreme dayanıklı bir şekilde yapıyoruz. 2 milyar 108 milyon lira bütçeli 500 yataklı yeni devlet hastanemizin hizmete girmesiyle Bingöl'de sağlık alanında nitelikli hizmet dönemine gireceğiz."

İtalya tarafından deprem bölgesine gönderilen ve artık bölgede ihtiyaç duyulmayan 1000 konteynerden oluşan hastanenin bir kısmının olası afet için Bingöl'e gönderildiğini bildiren Tosun, "UMKE alanımızı olası bir deprem felaketine hazırlıyoruz. 40 konteynerden oluşan bir hastane kuruyoruz. Olası afet durumunda her türlü şartlarda hizmet verecek bir hastanemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Tosun, merkez ve ilçelerde bulunan bütün hizmet binalarının deprem performans analizlerini yaptırdıklarını kaydetti.

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