Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeniyle bina ve evlerin çatısı uçtu.

Öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Merkeze bağlı Saray, İnönü, Yenişehir mahallerinde 5 ve Genç ilçesinde 1 bina, Karlıova ilçesi Sarıkuşak köyünde de 2 evin çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

Genç ilçesinde uçan çatı parçasının isabet ettiği Yüksel Yalçın yaralandı.

Sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.





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