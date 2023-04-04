Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.

Kentte karların erimesi ve etkili olan sağanağın ardından merkeze bağlı Şaban ile Yelesen köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle grup köy yolunda 3 noktada çökme yaşandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerekli müdahaleyi yapıp yarın tekrar yolumuzu ulaşıma açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.





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