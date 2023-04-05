Baharın müjdecisi leylekler Bingöl'deki yuvalarına yerleşti

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BİNGÖL (AA) - Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla Bingöl'deki yuvalarına yerleşmeye başladı.

Her yıl ilkbaharda kente gelen leylekler, yaz mevsimini elektrik ve telefon direkleri, cami kubbeleri ile evlerin çatısında yaptıkları yuvalarda geçiriyor.

Kış aylarının sert ve soğuk geçtiği kentte sonbahara kadar konaklayan leylekler, kışın gelmesiyle sıcak iklime sahip bölgelere göç ediyor.

Tarla ve su kaynaklarındaki bazı canlı türleriyle beslenen leylekleri yöre halkı koruyor.

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