Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte hayvan bakımevini ziyaret etti

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerle birlikte hayvan bakımevindeki sahipsiz kedi ve köpekleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ilkokul öğrencileri ile Bingöl Belediyesi Hayvan Bakım Evinde barınan sokak hayvanlarını ziyaret etti.
Ziyarette öğrenciler sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilenirken, çocuklara tüm hayvanların doğada yaşama hakkının olduğu, hayvanların sevilmesi onlara yardım edilmesi bilinci de aşılandı.
Öğrenciler ve aileleri bu etkinlik için jandarma personeline teşekkür etti.