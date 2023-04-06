Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte hayvan bakımevini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerle birlikte hayvan bakımevindeki sahipsiz kedi ve köpekleri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ilkokul öğrencileri ile Bingöl Belediyesi Hayvan Bakım Evinde barınan sokak hayvanlarını ziyaret etti.

Ziyarette öğrenciler sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilenirken, çocuklara tüm hayvanların doğada yaşama hakkının olduğu, hayvanların sevilmesi onlara yardım edilmesi bilinci de aşılandı.



Öğrenciler ve aileleri bu etkinlik için jandarma personeline teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.