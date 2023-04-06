Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Bingöl Valisi Ekinci'yi ziyaret etti

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BİNGÖL (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bingöl Valiliğini ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Vali Kadir Ekinci ile görüştü.

Ziyarette, Bingöl'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çetin, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Ekinci'ye teşekkürlerini iletti.

Ekinci de Çetin ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin de yer aldı.

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