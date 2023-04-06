Bingöl'de jandarma çocuklara güvenli internet eğitimi verdi

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BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddete Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından merkez İçmeler İlk ve Ortaokulunda eğitim gören 130 öğrenciye güvenli internet eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma personeli tarafından öğrencilere Güvenli Okul-Güvenli Gelecek Projesi kapsamında jandarma mesleğinin tanıtımı, güvenli internet kullanımı ve internetten gelebilecek her türlü maddi ve manevi zarara karşı kendilerini savunabilecek olgunluğa erişmelerini mümkün kılmak amacıyla suçun tanımı ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

Eğitim sonrasında jandarma trafik boyama kitapçığı, jandarma dergisi ile çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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