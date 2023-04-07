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GÜNCELLEME 2 - Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem

AA

GÜNCELLEME 2 - Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de saat 11.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AA muhabirine, depremin ardından sahada tarama çalışması yürütüldüğünü belirterek, sarsıntı dolayısıyla herhangi olumsuzluğun meydana gelmediğini bildirdi.

Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Ilıcalar beldesi Ilıca Mahallesi'ndeki bir marketin güvenlik kamerası depremin meydana gelmesiyle şiddetli bir şekilde sarsılıyor.

Görüntülerde sarsıntının ardından markette bulunan kişilerin dışarı çıktığı görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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