Bingöl'de şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

İl jandarma Komutanlığı sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programına, Vali Kadir Ekinci ve eşi Tuba Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat da katıldı.

Vali Ekinci, programda yaptığı konuşmada, "Bugün bu topraklarda rahat ve huzur içinde yaşıyorsak, al bayrağımız özgürce dalgalanıyor ve ezanlarımız okunuyorsa, bu, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. İnşallah bizler de şehitlerimizi ve gazilerimizi ebediyen unutmayacak, bu vatanı onlara layık şekilde korumaya devam edecek, aziz hatıralarına ve muhterem ailelerine her daim sahip çıkacağız." dedi.









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