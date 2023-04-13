Genç'te şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi

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BİNGÖL (AA) - Genç ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı gerçekleştirildi.



Kaymakamlık ve Belediye tarafından Şehit Polis Hakan Akdere Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, eşi Başak Kaptanoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar edildi.

Kaymakam Kaptanoğlu, programda yaptığı konuşmada, "Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz, sizler devletimize ve bizlere emanetisiniz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Tüm kurum, kuruluşlarımız ve imkanlarımızla yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.





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