Bingöl'de kar yağışı Karlıova'yı beyaza bürüdü

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ile Solhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçelerde aralıklarda devam eden sağanak, kar yağışına dönüştü.

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Karlıova ilçesi beyaza büründü.

Solhan ilçesinde de öğle saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Karlıova'da yaşayan vatandaşlardan Kadir Uzun, bu yıl aracının kış lastiklerini değiştirmeyeceğini belirterek, "Bu sene kışımız güzeldi ama bahara geldik kar yine başladı. Kış lastiklerini halen çıkarmadık." dedi.

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