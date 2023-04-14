Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 568,44 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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