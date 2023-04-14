Genç’te 3 bin öğrenciye bayram hediyesi

BİNGÖL (AA) - Genç Kaymakamlığınca, 3 bin öğrenciye Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, öğrencilere hediyelerini vererek, bayramlarını kutladı.
Kaptanoğlu, yaklaşık 3 bin öğrenciye hediyelerin dağıtılacağını belirterek, "Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklarımıza küçük bir bayram hediyesi sunmak istedik. Çocuklarımız büyüdüğünde önemli görevlere gelecek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaklar." dedi.