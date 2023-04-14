Bingöl'de jandarma sokaktaki hayvanlara reflektörlü tasma takıyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece fark edilmeleri amacıyla sahipsiz köpekler ile büyük ve küçükbaş hayvanlara reflektörlü tasma taktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile trafik ekipleri hayvanların gece şartlarında özellikle yollarda görünürlüklerinin artırılması ve kazalarını önüne geçebilmek için çalışma başlattı.

Ekipler terzide diktirdikleri reflektörle kaplı tasmaları kent merkezinde farklı noktalarındaki sahipsiz köpeklere, büyük e küçükbaş hayvanlara taktı.

Uygulamayla köpeklerin kara yolunda gece fark edilmeleri sağlanıp kazaların önlenmesi amaçlanıyor.

Vatandaşa bilgilendirmeler yapan ekipler, uygulamayı kent geneline yaymayı hedefliyor.

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