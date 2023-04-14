İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Bingöl ve Batman'da protesto edildi

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BİNGÖL/BATMAN (AA) - Bingöl ve Batman'da, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Bingöl'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar, cuma namazının ardından Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Bingöl Bölge Koordinatörü Şefik Börü, İslam'ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya, seslerini yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

Tüm Müslümanların Kudüs ortak paydasında bir araya gelip mücadele etmesi gerektiğini dile getiren Börü, "Filistin'de hemen her gün şehit haberleri gelmekte ve Mescid-i Aksa saldırıya uğramaktadır. Baskı ve alıkoymalar artmakta, işgal zindanlarındaki Müslümanlar her türlü zulmü görmektedir. Yüzlerce kadın ve çocuğun zindanlarda olduğu Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz, ümmetin duasının yanında fiili desteğini de beklemektedir." diye konuştu.

- Batman

Batman'da da Peygamber Sevdalılar Platformu tarafından Dünya Kudüs Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Gülistan Caddesi'ndeki basın açıklamasına sivil toplum kuruluşu yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Peygamber Sevdalıları Platformu adına açıklama yapan Şükrü Bakır, Kudüs ve Mescid–i Aksa'nın özgürlüğü için atılacak her türlü adımın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

“Bedeli ne olursa olsun, Kudüs ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa için her türlü mücadeleyi vereceğiz." diyen Bakır, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için verilen mücadelenin eninde sonunda galip geleceğini vurguladı.

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