Bingöl'ün tescilli ürünleriyle hazırlanan lezzetler iftar sofralarında tercih ediliyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün tescilli ürünleriyle hazırlanan "keledoş", "mastuva", "şilki" ve "löl" isimli yöresel lezzetler iftar sofralarında da tercih ediliyor.

Kentin coğrafi işaretli ürünleri Bingöl balı, Sivan dut pekmezi ve Çobantaşı kavurması Bingöllü kadınların maharetli elleriyle güzel lezzetlere dönüşüyor.

Bingöl balı ile "keledoş" ve "şilki", Sivan dut pekmeziyle "mastuva", Çobantaşı kavurmasıyla "löl" isimli yöresel lezzetleri evlerde ve lokantalarda hazırlayan kadınlar, kentin yemek kültürünü de yaşatmak istiyor.

Keledoş kente özgü olarak, mayasız hamurun düşük sıcaklıkta yaklaşık 2 saat pişirilmesiyle hazırlanıyor. Kızaran ekmekler soğuduktan sonra küçük küçük doğranarak üzerine sarımsaklı yoğurt ya da bal ve ceviz dökülerek servis ediliyor.

Mastuva için ayran ve pirinç tencerede püre kıvamına gelene kadar pişiriliyor. Daha sonra üzerine bol tereyağı ya da bal ve pekmez dökülerek sunuma hazır hale getiriliyor.

Şilki için süt, su, yumurta ve unla hazırlanan hamur tavada pişiriliyor. Ardından aralarına bal ve ceviz koyulan hamurlar kesilerek servis ediliyor.

Zazaca "löl" olarak adlandırılan börek ise tek tek açılan hamurun, arasına Çobantaşı kavurması ve çökelek konulmasıyla pişiriliyor ve servisi yapılıyor.

- "Çoğu unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerdi"

Kültür Mahallesi'nde yöresel lezzetlerin yapıldığı lokanta işleten Canan Demirbağ, AA muhabirine, amaçlarının unutulmaya yüz tutan Bingöl'e özgü lezzetleri vatandaşlara sunmak olduğunu söyledi.

Demirbağ, hazırladıkları bu yöreye özgü lezzetlerin çok talep gördüğünü ifade ederek, özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerin bu yemeklere çok ilgi gösterdiğini belirtti.

Yöresel ürünleri yurt dışına da göndermeyi planladığını dile getiren Demirbağ, "Bu lezzetlerimiz asırlık, çoğu unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerdi. Güzel yorumlar alıyoruz. Kavurma, bal, özellikle kendi imalatımız olan tereyağımız hepsinde kullanılıyor ve hepsi de yüzde 100 doğal ürünler. Tercih edilmemizin sebebi doğal ürünler kullanmamız." dedi.









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