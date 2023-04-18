TMMOB, "Bingöl Afet Risk Azalma Raporu" hazırladı

BİNGÖL (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl ile ilgili "Afet Risk Azaltma Raporu" hazırladı.

TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulunun kurulması dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Bingöl Afet Risk Azalma Raporu hakkında bilgi verildi.

Raporda, afet süreçleri, olası deprem durumunda yapılması gerekenlere yönelik öneriler, inşaat, jeoloji, makina, çevre, maden, harita, elektrik ve elektronik mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge planlaması açısından değerlendirmelerin olduğu 83 madde bulunuyor.

TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Emre Bulşu, burada yaptığı konuşmada, TMMOB bileşenlerinin bilim ve tekniğin referansıyla yaşanabilecek deprem öncesi, anı ve sonrası müdahaleyi sorunsuz yürütebilmesi için teknik rapor hazırlanmasına karar verildiğini söyledi.

Söz konusu raporla temel amaçlarının depremle ilgili atılacak adımlara ilişkin öneriler sunmak olduğunu dile getiren Bulşu, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede 83 maddeden oluşan ve ilimizi afete karşı dirençli bir kent haline getirmek için Bingöl Risk Azaltma Raporunu hazırladık. Burada önemli olan hususun güçlü halk örgütlenmeleri olan başta teknik meslek odaları olmak üzere tüm sivil toplum dinamikleriyle kamu koordinasyonun sağlanması ve bu çerçevede ilimizde hazırlamış olduğumuz rapor dikkate alınarak deprem master planının oluşturulması gerektiğini bildirmek istiyoruz."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay da TMMOB Bingöl İl Koordinasyon Kurulunun kentte bilime yönelik daha fazla yapıların inşa edilmesine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, "Kurulun bu sürece dahil olması bölgedeki ticaret ve sanayi potansiyelinin daha da artması için önemli bir adım olacaktır. Deprem sürecinde ve sonrasında sizlerin çok ciddi emeklerini gördük. Bizzat buna şahit olduk. Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm gücümüzle yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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