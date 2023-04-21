TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'deki depremzedelerle bayramlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bingöl'deki KYK yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Yılmaz, kent protokolü ile Kültür Mahallesi'ndeki KYK Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerin bayramlarını tebrik etti.

Burada konuşan Yılmaz, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik zamanları olduğunu söyledi.

Asrın felaketine, asrın dayanışmasıyla cevap verildiğini dile getiren Yılmaz, devlet ve milletin seferberlik ruhu içinde dayanışma sergilediğini belirtti.

Bu sürecin sonunda hızlı şekilde toparlanarak geleceğe yürüneceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Depremin yaralarını tamir etmek için gerek kalıcı konutlar gerek altyapı anlamında çok ciddi bir çalışma devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bütün imkanlarımız seferber edilerek bu yaralar da sarılacak. Geleceğe güvenle bakan bir toplum olarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Bingöl olarak bu depremleri yaşadık ve sonrasında o toparlanmayı da yaşadık. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bir süre sonra inşallah değişik bölgelere giden nüfus kendi illerine geri dönecek."

Programda, Vali Vekili Abdullah Özübek, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.