TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'deki depremzedelerle bayramlaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'deki depremzedelerle bayramlaştı

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'deki depremzedelerle bayramlaştı

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Bingöl'deki KYK yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Yılmaz, kent protokolü ile Kültür Mahallesi'ndeki KYK Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerin bayramlarını tebrik etti.

Burada konuşan Yılmaz, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik zamanları olduğunu söyledi.

Asrın felaketine, asrın dayanışmasıyla cevap verildiğini dile getiren Yılmaz, devlet ve milletin seferberlik ruhu içinde dayanışma sergilediğini belirtti.

Bu sürecin sonunda hızlı şekilde toparlanarak geleceğe yürüneceğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Depremin yaralarını tamir etmek için gerek kalıcı konutlar gerek altyapı anlamında çok ciddi bir çalışma devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bütün imkanlarımız seferber edilerek bu yaralar da sarılacak. Geleceğe güvenle bakan bir toplum olarak yolumuza devam edeceğiz. Biz Bingöl olarak bu depremleri yaşadık ve sonrasında o toparlanmayı da yaşadık. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bir süre sonra inşallah değişik bölgelere giden nüfus kendi illerine geri dönecek."

Programda, Vali Vekili Abdullah Özübek, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de 42 yıllık gelenek; önce Mehmetçik ile bayramlaştılar
YEREL HABERLER Bingöl'de 42 yıllık gelenek; önce Mehmetçik ile ...
Yedisu ilçesinde bayramlaşma geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Yedisu ilçesinde bayramlaşma geleneği sürüyor
Bingöl'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Bingöl'de husumetli iki aile arasında silahlı kavga: ...
Bingöl'de iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl'de iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi ...
BİNGÖL´DE HAYVANLARINI OTLATIRKEN YILDIRIM İSABET EDEN KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER BİNGÖL´DE HAYVANLARINI OTLATIRKEN YILDIRIM İSABET ...
Bingöl´de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet eden kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl´de hayvanlarını otlatırken yıldırım isabet ...
Bingöl'de yıldırım isabet eden kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl'de yıldırım isabet eden kişi yaralandı
Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.